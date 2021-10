L'ADEAR Rouen Développement a un nouveau site internet

Accessible également sur tablettes et smartphones, le nouveau site web de l'Adear regroupe les sites de Rouen Innovation Sante, du Technopôle du Madrillet, ainsi que les deux nouveaux : jinnove-a-rouen.com (dédié à l’innovation et à la création d’entreprises sur Rouen et La CREA) et seine-innopolis.eu (consacré, quant à lui, au nouveau pôle d’excellence rouennais dédié au TIC dont l’ouverture aux entreprises du digital est programmée pour septembre prochain). Une mine d"informations sur le tissu économique de l'agglo de Rouen.

www.rouen-developpement.com