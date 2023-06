Caen. Quel avenir pour le Zénith, qui fête ses 30 ans ? 

Le Zénith de Caen a fait la fête avec Yannick Noah dimanche 4 juin pour souffler sa 30e bougie. L'anniversaire officiel, c'est le 19 juin. Depuis l'année de sa création, en 1993, la salle de spectacle compte sur la même équipe, hormis Serge Langeois, directeur historique qui a laissé les clés en juillet 2022. Cette grande maison est une propriété de la Ville de Caen mais sa gestion (avec un budget annuel de 2 millions d'euros) est confiée à la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) locale Zénith Caen Normandie, via une délégation de service public.

Des travaux à venir

Parmi les projets envisagés, un grand programme d'entretien et de rénovation de la salle est dans les cartons de la Ville. Par ailleurs, le ravalement extérieur vient d'être refait à l'arrière du bâtiment. Le toit vient d'être nettoyé "pour répondre à la beauté du nouveau Palais des sports qui s'installe à côté", souligne Sylvie Duchesne, directrice du Zénith. La municipalité prévoit aussi d'aménager des carrés fumeurs aux extrémités de la salle. En interne, deux ans après avoir changé la totalité des fauteuils (pour un budget d'un million d'euros), le Zénith prévoit de refaire une partie des loges avant la fin de l'année pour une enveloppe de 50 000 €. Elles vont notamment être équipées de douches pour les artistes.

Des espaces réservés aux fumeurs vont être aménagés par la Ville de Caen.

En septembre, le Zénith va aussi investir pour modifier et moderniser l'éclairage du hall. "On veut jouer avec les ambiances et les thèmes des artistes. Quand on sort du spectacle, les bars du Zénith me font penser à des bars de nuit", poursuit la directrice. Côté événements, le Zénith de Caen va compter sur le retour des comédies musicales dès la saison prochaine. Par exemple, Bernadette de Lourdes est déjà programmée les 15 et 16 juin 2024. "Le spectacle a été tourné à Lourdes mais il bénéficie déjà d'une aura magique. On l'attend avec impatience !"

Si on se projette un peu plus loin, le Zénith ne ferme pas la porte à d'éventuels projets autour du 80e anniversaire du D-Day et du millénaire de la ville de Caen en 2025. "J'aimerais bien que l'on puisse concrétiser des cycles de conférences. On a des gradins et une grande salle, il faut en profiter", poursuit Sylvie Duchesne, fière d'avoir accueilli la cérémonie de remise du prix Liberté devant 3 500 jeunes le 30 mai dernier. Cette salle a l'avantage d'être très modulable. Si l'équipe du Zénith n'avait aucune limite, Elisabeth Alleaume, chargée des contrats avec les productions, rêverait bien de voir Paul McCartney, l'ex-bassiste emblématique des Beatles, monter sur scène. Après tout, pourquoi pas se donner le droit de rêver…