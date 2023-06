Innovation. Une start-up normande crée une lampe qui aide les dyslexiques à lire 

La promesse semble presque trop belle pour être vraie : une simple lampe, commercialisée par la start-up basée à Rouen Lili for Life, et qui aiderait les dyslexiques dans leur galère quotidienne de lecture ou d'écriture. Bertrand Descours, spécialiste de la distribution, et Frédéric Granotier, spécialiste de l'éclairage, se sont pourtant basés sur une découverte scientifique très sérieuse menée par deux chercheurs au sein de l'université de Rennes, qui ont développé le premier prototype de la lampe aujourd'hui commercialisée. "On s'est dit qu'il fallait qu'elle devienne grand public et on a négocié la licence exclusive sur le brevet", explique Bertrand Descours.

La découverte d'Albert Le Floch et Guy Ropars, récompensée en 2020 par l'Académie nationale de médecine, concerne les causes visuelles de la dyslexie. Ils ont mis en évidence que les dyslexiques n'avaient pas d'œil directeur, contrairement à ceux que l'on appelle les normo-lecteurs. C'est ce qui crée des images miroirs ou superposées qui perturbent la lecture. Dans leur recherche, ils ont constaté que l'éclairage par une lumière stroboscopique permet de recréer artificiellement un œil directeur, et donc de faciliter la lecture. C'est ce type de lampe que les deux entrepreneurs ont fabriqué à grande échelle. "Ce qui m'a plu, c'est de porter un projet avec des valeurs humaines. Je dirige une entreprise qui fait du bien aux gens, ça n'a pas de prix", se réjouit aujourd'hui Bertrand Descours.

"La lampe aide 85 % des dyslexiques"

La lampe a été lancée sur le marché en fin d'année 2021. Elle est aujourd'hui distribuée essentiellement en ligne et auprès de quelques chaînes, comme Boulanger, pour la somme de 299 €. "Le produit est nomade, transportable, autonome (sur batterie) et assez dépouillé", détaille l'entrepreneur en faisant la démonstration. Elle se connecte en bluetooth à un smartphone ou une tablette pour des réglages personnalisés pour chacun. Bertrand Descours l'assure : "La lampe aide 85 % des dyslexiques." Un chiffre qui doit être confirmé par une étude de l'Inserm en cours. "Pour la moitié des gens, l'effet visuel est majeur, c'est le jour et la nuit !", sourit l'entrepreneur. Pour d'autres, la lecture est plus rapide, ou la compréhension plus aisée, car la lecture plus fluide. En plein développement et présentation du produit dans les salons, l'entreprise envisage désormais une levée de fonds et d'étendre son réseau de distribution, voire de travailler directement avec l'Éducation nationale. Mercredi 7 juin, elle organise une journée de test de son produit à son siège rouennais, au 107, de 10 heures à 17 heures. Inscription sur liliforlife.com.