Étretat. Deux nouvelles personnes bloquées au Trou à l'homme

L'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile a été engagé dimanche 28 mai pour porter secours à deux personnes. Ces dernières se sont retrouvées bloquées au niveau du Trou à l'homme, à Etretat. Ce ne sont pas les premiers en ce week-end prolongés de la Pentecôte.

Samedi 27 mai, douze personnes s'étaient déjà retrouvées prises au piège par la marée.

La préfecture maritime Manche et mer du Nord rappelle qu'avant toute excursion en bord de mer "et en particulier en bord de falaise, il est important de redoubler de vigilance : n'oubliez pas de consulter la météo, les coefficients et les horaires de marées".