Étretat. Douze touristes coincés par la marée au Trou à l'homme

Il était environ 14 h 30 samedi 27 mai lorsque le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Griz-nez a eu l'alerte par le Codis 76. Douze touristes, des adultes, ont été pris au piège par la marée et coincés au Trou à l'homme, à Étretat. D'importants moyens de secours terrestres, nautiques et aériens ont été mobilisés, dont l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile.

Douze personnes récupérées saines et sauves

Huit personnes ont été hélitreuillées. Les quatre autres ont été secourues par l'un des bateaux des sapeurs-pompiers. Les douze victimes ont été déposées saines et sauves à terre. Au total, 12 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle qu'il est important de surveiller les horaires de marée avant de s'aventurer sur les plages d'Étretat et en particulier en bord de falaise où les voies de repli sont peu nombreuses à la montée des eaux.