Un grand cri d'amour poussé au théâtre de l'Echo

Hugo Martial et Gigi Ortega étaient mariés autrefois, et vrai couple vedette sur scène. Mais les deux divorcent. Le premier continue sa carrière, tandis que la seconde sombre dans l’oubli, et l’alcool. Les circonstances les réunit cependant à nouveau au théâtre. A travers cette pièce, signée Josiane Balasko, le spectateur découvre ce qui se passe dans les coulisses.

Pratique. Un grand cri d’amour, vendredi 3 juin à 20h30 et dimanche 5 juin à 16h30, Théâtre de l’Echo, Darnétal. Tarif. de 5 à 15 €. Résa au 02 35 88 98 86.

(Photo Malraux)