Caen. Cinq choses que vous ne saviez pas sur la tour du CHU

Le chantier de reconstruction du CHU de Caen, annoncé en 2010 par l'ex-ministre de la Santé Roselyne Bachelot se poursuit autour du site de l'établissement de la Côte de Nacre, inauguré en 1975. Ce bâtiment, devenu historique pour bon nombre de Caennais, renferme une histoire et des secrets bien particuliers.

Il est le seul "hôpital-paquebot" de France

En 1958, quand le professeur Robert Debré instaure la réforme qui marque la création des Centres hospitaliers universitaires (CHU), l'architecte Henry Bernard veut l'incarner de façon architecturale.

Quoi de mieux pour matérialiser les quatre fonctions du CHU (diagnostiquer, soigner, enseigner et chercher) qu'un hôpital-paquebot ? C'est, selon le chercheur en architecture Léo Duplaix, une proposition d'"usine à soigner" complète et unitaire caractéristique des années 1960.

Visite du CHU par Simone Veil, ministre de la Santé, le 24 février 1975 - Archives du Calvados / AD14, 3HDT/3145

Et c'est la seule de ce type qui existe en France, malgré les six hôpitaux que Henry Bernard a édifiés tout au long de sa carrière.

Le Père Noël a descendu la tour de 23 étages en rappel

Mardi 13 décembre 2022, c'est un Père Noël particulièrement en forme qui a descendu en rappel la tour du CHU, accompagné de sapeurs-pompiers. L'objectif : livrer ses cadeaux aux enfants hospitalisés, avec le sens de la mise en scène.

En 2018, la menace terroriste plane

Un drame a failli se produire au CHU de Caen le 9 mars 2018. Sur les coups de 19 heures, un homme, prétendument "islamiste" entre dans le service des urgences et menace une infirmière, lui assurant qu'il détient un fusil à pompe dans son sac.

Dans la crainte de cette menace terroriste, l'entièreté du site Côte de Nacre est bouclée par la police, les patients confinés dans les services. Toute la nuit, 180 membres des forces de l'ordre et les services du RAID chercheront l'individu toute la nuit, sans succès.

Le suspect sera retrouvé quatre jours plus tard : l'individu est âgé de 16 ans et réside à Saint-Pierre-sur-Dives, à une trentaine de kilomètres de Caen. Plus tard, Carole Etienne, procureure de la République de Caen dévoilera que l'adolescent n'était pas armé et n'avait pas d'antécédent judiciaire.

On peut le voir depuis le Havre

Ses proportions lui offrent une visibilité incomparable : d'une hauteur de 87 mètres, 23 étages et d'une superficie de 34 hectares, l'immeuble du CHU Côte de Nacre est visible depuis Le Havre par temps clair.

Son avenir est encore incertain

Le bâtiment est truffé d'amiante - matériau très utilisé dans l'architecture au XXe siècle qui s'est avéré être un vecteur de cancer ou de maladie pulmonaire - et sa présence entraîne une exposition importante des employés autant qu'un surcoût des travaux. De plus, la structure de la tour serait en elle-même "vétuste" selon un rapport de la Cour des comptes datant de 2019.

Plusieurs pistes sont étudiées quant à l'avenir du bâtiment : "L'abandon, la déconstruction totale, ou le réemploi avec déconstruction partielle", selon Sonia de la Provôté, vice-présidente du conseil de surveillance de l'hôpital entre 2011 et 2017 et sénatrice du Calvados.

Une autre hypothèse serait de reconvertir le lieu en logements pour étudiants ou saisonniers, salle de sport ou de spectacles, comme le propose Cyrielle Leclerc, architecte à la tête du collectif "CHU pas d'accord !" en faveur de la sauvegarde de la tour.