Football (National 1). L'US Avranches va jouer son maintien : ce qu'il faut savoir avant l'ultime match

Le dernier match de la saison de National 1 de football se jouera à domicile pour l'US Avranches. Vendredi 26 mai, les Normands affronteront le SO Cholet à 21 h au stade René Fenouillère.

• Lire aussi. Football (National 1). Des places gratuites au stade Fenouillère pour le dernier match de l'US Avranches

Ce match est décisif pour le club de la baie du Mont Saint-Michel. L'équipe est actuellement 11e du championnat, hors de la zone de relégation. Mais tout n'est pas gagné pour autant. Six équipes seront reléguées en National 2 à l'issue de la dernière journée. Il faut donc finir, au pire, 12e, pour sauver sa place dans cette division. Or, les équipes situées entre la 9e et la 14e place se tiennent dans un mouchoir de poche. En effet, seuls quatre petits points séparent le FC Villefranche-Beaujolais, 9e, et Bourg-Péronnas, 14e.

Comment se maintenir ?

Pour être sûrs de se maintenir en National 1, les Avranchinais doivent gagner contre Cholet, 6e. Ils y étaient déjà parvenus à l'aller. Avec un match nul, ça peut encore passer, en fonction du goal-average et des résultats des autres équipes. Une défaite aussi ne condamnerait pas les Manchois mais ces derniers seraient alors dépendants des autres équipes. Une rencontre va être particulièrement suivie : celle entre Bourg-Peronnas (14e) et Nancy (13e). S'il y a match nul, les deux descendront, et Avranches sera plus serein. Sinon, il va falloir sortir la calculette et compter les points.

Même le championnat terminé, l'US Avranches peut encore récupérer des points. Lors du premier match, contre Cholet, les Normands avaient gagné mais perdu ensuite le match sur décision de la Fédération française de football. Quatre points leur avaient été retirés. L'US Avranches a déposé ce dossier devant le Conseil d'Etat et espère bien retrouver ses points.

• Lire aussi. Football. Quatre points perdus : l'US Avranches ira au tribunal administratif contre la fédération