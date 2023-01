Football. Quatre points perdus : l'US Avranches ira au tribunal administratif contre la fédération

L'US Avranches va aller devant le tribunal administratif contre la Fédération française de football (FFF). Le litige entre le club et la fédération repose sur le premier match de la saison contre Cholet, gagné sur le terrain mais perdu après une décision de la FFF. Le comité exécutif de la FFF a décidé, jeudi 5 janvier, de ne pas permettre de conciliation entre la fédération et le club d'Avranches pour cette affaire. Les Normands ont donc décidé d'aller au tribunal administratif pour "faire valoir ses droits et son honnêteté". Quatre points sont en jeu : trois pour le gain du match et un de pénalité.

Dans un communiqué, le club explique : "La position de notre instance est incompréhensible devant l'avis d'un professionnel juriste. Cette parodie de justice orchestrée par le service juridique de la FFF à la manette sur les différentes décisions, nous amène donc à cette situation déplorable pour tous, la bonne foi et le bon sens prévaudront, nous n'en doutons pas et à terme des comptes devront être rendus par nos instances dirigeantes."

Tout comprendre

Le 12 août 2022, lors de la première journée de championnat de National 1, l'US Avranches a gagné contre Cholet sur un score de 3 à 1. Mais les Normands ont finalement perdu le match 3 à 0 sur tapis vert. La raison invoquée ? Le club de la baie du Mont Saint Michel a fait jouer Victor Daguin. Cependant, pour la fédération il était suspendu.

Les Avranchinais ont fait appel de cette décision et ont été déboutés par la FFF. Ils ont ensuite demandé devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) une conciliation avec la fédération. Cet organisme propose de régler à l'amiable les litiges entre des adhérents ou des associations et une fédération. Le comité avait rendu un avis favorable à mettre en place cette conciliation. Elle ne pouvait avoir lieu que si le comité exécutif de la FFF donnait son accord, ce qui n'a pas été le cas. L'US Avranches ne récupère donc pas ses quatre points.

Cette décision tombe deux jours avant la rencontre de 32e de finale de Coupe de France contre le Stade Brestois 29. Au classement de National 1, Avranches est 10e avec 20 points.