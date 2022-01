Un entrepôt détruit par le feu à Carpiquet

Un entrepôt de camion frigorifique a été détruit par le feu dans la nuit de mercredi 30 septembre à jeudi 1er octobre.Sept camions frigorifiques de l'entreprise Petit Forestier sont partis en fumée après l'explosion de plusieurs bouteilles de gaz dans le hangar.Le fait que les équipements frigorifiques fonctionnent nuit et jour pourrait être la cause de l'incendie. Les salariés de l'entreprise travaillent maintenant dans des bureaux de la zone industrielle de Carpiquet, non loin de leurs anciens bureaux. Ce qu'il reste du hangar va être rasé la semaine prochaine, dans l'attente d'un nouvel édifice.



