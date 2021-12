Authieux-sur-Calonne : dans le hangar embrasé, plusieurs bouteilles de gaz

Il était 22h17 précisément quand les pompiers ont été appelé pour un feu de hangar de 20m2. Des moyens importants ont été dépêchés sur place et pour cause : on comptait à l'intérieur de l'habitation plusieurs bouteilles de gaz : du propane, de l'acétylène et de l'oxygène...

Le hangar comme une cuve de fioul et une caravane, tous deux attenants, ont été entièrement consumés par les flammes. Les deux occupants de l'habitation ont été relogés dans leur famille, mais l'homme, en état de choc, a dû être transporté au centre hospitalier.