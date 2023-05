Place du commerce. Nouvelles enseignes à Caen et agglo

Il s'agit pour l'un d'un second site, pour l'autre d'un changement de nom, et d'une première aventure pour le troisième. La rédaction vous dit tout.

Structures gonflables, box et lunetier

C'est une vraie reconversion professionnelle pour cet ancien comptable qui vient d'ouvrir Location & Co, spécialisé dans la location de structures gonflables et de jeux en bois. "Nous disposons de quatre structures dont deux interactives destinées aux petits et aux grands", précise Raphaël Leprette, le jeune gérant de l'enseigne située dans la zone du Maresquier à Ouistreham. En revanche pour Guylaine Sery, la responsable de Locakase, il s'agit d'un second site, installé à Mondeville. "Particuliers et professionnels peuvent louer un box quels que soient leurs besoins. Nos box vont de 1 à 400 m2 et sont entièrement équipés : monte-charge, diables, chariot…", vante Guylaine Sery. Enfin, le lunetier Bicyclus, situé 7 place de la République à Caen, propose à ses clients une large gamme de lunettes de qualité à des prix abordables en privilégiant une production française.