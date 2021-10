Le bio a du mal à percer place Lelieur

Lancé il y a deux ans et demi, ils étaient au départ une quinzaine de commerçants à proposer toutes sortes de produits issus de l’agriculture biologique, des fruits et légumes aux savons et produits d’entretien de la maison.

Une existence fragile

Victime d’un manque de fréquentation et d’une mauvaise publicité, deux stands seulement continuent de défendre l’existence de ce marché bio. “C’est une question de choix d’acheter du bio. Ce n’est pas tellement plus cher que dans la grande distribution, cela dépend si on préfère avaler des pesticides ou non”, explique Emmanuelle Viel, commerçante sur le marché. “La fréquentation du marché est très variable, on peut très bien vendre ou ne rien vendre en un après-midi”. Entre 16h30 à 19h30, le vendredi après-midi, les clients se font de plus en plus rares autour des stands. “C’est dommage, car il y a un vrai potentiel à Rouen pour faire tourner notre marché bio”, ajoute la commerçante. L’existence du marché, malheureusement désertée par de nombreux commerçants, est devenue précaire.