Seine-Maritime. Quentin Ratieuville et des personnages mythiques de Star Wars au chevet des enfants malades

Quand l'humour et le cinéma viennent au chevet des malades. "Le vaisseau intergalactique de l'association Star Wars Normandy s'est posé cette année encore à l'hôpital des enfants aujourd'hui, pour la plus grande joie de nos petits patients (et pas que !)" a publié le CHU de Rouen sur son compte Instagram jeudi 4 mai.

Des invités de marque pour les urgences pédiatriques

L'hôpital accueillait plusieurs invités de marque : l'humoriste seinomarin Quentin Ratieuville et plusieurs membres de l'association Star Wars Normandy, qui œuvre pour faire voyager les enfants hospitalisés "dans des galaxies lointaines malgré la maladie".

Originaire de Saint-Aubin-Celloville, Quentin Ratieuville est déjà passé par la prestigieuse scène du Montreux Comedy Musical à 20 ans seulement, avec pour mentors des humoristes comme Waly Dia ou Guillermo Guiz.

Le 4 mai est une journée un peu spéciale pour les fans de la saga de la guerre des étoiles, puisqu'il s'agit d'une journée internationale dédiée à la série de films. Elle tire son origine de la célèbre réplique "may the force be with you", que l'on peut traduire par "que la force soit avec toi", détournée dans la culture internet sous la formule "may the 4th be with you", référence au 4 mai, sorte de journée mondiale "Star Wars".

Le pédiatre Jules Fougères aka @Peg.Urg sur les réseaux sociaux a lui aussi immortalisé la présence de ces drôles de visiteurs.