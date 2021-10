Gîtes de France lance CityBreak

Par le biais de cette nouvelle offre, le leader de l’accueil touristique chez l’habitant en milieu rural propose en effet désormais des maisons, des appartements ou des chambres d’hôtes de haute qualité, dont la particularité est d’être situés en cœur de ville.



La ville de l’intérieur

Le tourisme urbain se développe et ils sont de plus en plus nombreux, Français comme étrangers, à chercher un logement leur permettant de profiter de tous les charmes d’une ville sans devoir prendre la voiture, comme le souligne Yves Leclerc, directeur de l’office de Tourisme Rouen-Vallé de Seine.

Pour implanter son nouveau label en Seine-Maritime, Gîtes de France a jeté son dévolu sur les villes de Rouen, Le Havre, Dieppe et Fécamp, des villes “d’Art et d’Histoire”. “Pour obtenir le label CityBreak, les propriétaires doivent proposer un lieu de caractère, moderne ou ancien, et avoir une bonne connaissance de leur ville pour être en mesure d’indiquer à leurs hôtes les coins agréables à visiter, les bonnes tables par exemple. Ils sont les ambassadeurs de leur ville”, explique Danielle Auffret, présidente des Gîtes de France Normandie.

S’il en existe près de 600 en France, il n’y a pour l’instant que deux logements CityBreak à Rouen mais plusieurs dossiers pour labelliser d’autres logements sont à l’étude.

(Photo Gîtes de France)