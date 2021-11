Moriarty à Rouen, au Hangar 106

Ils sont cinq artistes venant des quatre coins du monde : la France, la Suisse, l’Amérique et le Vietnam. Ils forment le groupe Moriarty qui se produira au Hangar 106 vendredi 17 Juin.

Les origines de chacun et la richesse de leurs voyages transparaissent dans leur musique country folk, où se mêlent une contrebasse, un harmonica et un kazoo. Porté par l’extraordinaire voix de Rosemary, le groupe forme un melting-pot d’influences qui défie toute les règles et emporte le public avec lui dans ses balades musicales.

Ce n’est d’ailleurs qu’après ce contact avec leur public qu’ils enregistreront leur album, tout plein de musique qu’ils qualifient “de belles cérémonies d’enterrement, avec de la tristesse mais aussi de la joie”, assurant un show au folk dépoussiéré.

Pratique. Moriarty, vendredi 17 juin à 20h, Hangar 106, 106 quai Jean de Béthencourt, Rouen. Tarifs. de 14 € à 28 €. Réservations au 02 32 10 80 60 ou sur www.le106.com.