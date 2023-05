Consommation. Rachat des magasins Go Sport par Intersport : quels magasins vont fermer en Normandie ?

C'est désormais acté : Intersport reprend 72 magasins Go Sport en France, "correspondant à 90% des emplois", rapporte le média 20 Minutes. En revanche, neuf autres magasins n'ont pas été repris et fermeront leurs portes définitivement. Ces magasins sont situés principalement dans le sud-est et dans l'ouest de la France.

Les magasins Go Sport qui ferment en Normandie

En Normandie, le magasin Go Sport de la galerie commerciale Saint-Sever à Rouen a définitivement fermé ses portes samedi 30 avril. C'est le seul à baisser le rideau dans la région. Mais ce n'est pas pour autant que les autres magasins de l'enseigne en Normandie vont devenir des magasins Intersport. Cela concerne uniquement les magasins intégrés, soit ceux qui dépendent directement de l'ex Go Sport France, par opposition aux magasins affiliés en France et franchisés à l'étranger. C'est le cas notamment du magasin de La Glacerie, à Cherbourg-en-Cotentin, qui conservera ses équipes et le blason Go Sport.