Et si vous deveniez gendarme ?

“Les qualités requises ? esprit d’équipe, adaptation, polyvalence, pragmatisme, sociabilité et quelques qualités rédactionnelles”, énumère sans sourciller le major Frédéric Paume, du Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie nationale (CIR) de Rouen. Tous les ans, lui et son équipe arpentent les couloirs des lycées, salons, forums et des missions locales à la recherche de nouvelles recrues.

Vous êtes tenté par le maintien de l’ordre en milieu rural ou péri-urbain ? Alors peut-être que ce métier est fait pour vous. Chaque année, les gendarmes intègrent 10 000 nouvelles recrues en France : officiers (niveau master minimum), sous-officiers (niveau bac minimum) et gendarmes adjoints volontaires. Les candidats doivent être de nationalité française, avoir passé la Journée défense citoyenneté et ne pas être trop petits.

Pratique. CIR de Haute-Normandie, 17 rue Ambroise-Fleury, à Rouen. Tél. 02 32 08 13 30.