Basket : tournoi très show dans les Hauts

Alors que la saison de basket est terminée pour tous les clubs, l’heure des tournois a sonné. Le Hauts-de-Rouen Basketball (HDRB) en profite pour organiser la deuxième édition de son tournoi “HDR Basket Days”, les 11 et 12 juin au centre Henry Villon. “L’idée est de réunir les meilleurs équipes de la région et d’ailleurs sur les terrains de la Grand’Mare pour montrer qu’il y’a des bonnes choses qui se font dans ce quartier”, explique Michael Soignet-Ekomo, un des dirigeants du HDRB.

Ce tournoi, le plus important de la région, va mobiliser une vingtaine d’équipes au total, dont douze équipes maculines parmis lesquelles le SPO Rouen (Nationale 3), Gravenchon (N3), Boulogne-sur-mer (N3), Bihorel (N3), une sélection de la République de Centrafrique et huit équipes féminines, dont Césaire Levillain (N3).

Joueurs pros et concours de dunks

Plusieurs joueurs professionnels comme Pierric Poupet (SPO Rouen), Teddy Mazeroi et Aziz Dia (ALM Evreux) ou encore Ousmane Camara (STB Le Havre), seront de la fête. “Les joueurs pros sont des joueurs que l’on a pu rencontrer au cours de nos carrières de basketteurs et qui ont eu la possibilité de passer pro. Ils sont donc heureux de pouvoir donner un coup de main à l’association. Les jeunes joueurs pourront s’identifier à ces joueurs pros et avoir le plaisir de jouer à leurs côtés”.

Le tournoi promet également d’être festif. Tous les matchs seront accompagnés de grands shows prévus tout au long du week-end : mini-concerts, démonstration de handi-basket, barbecue géant mis en place par un traiteur, sans oublier “un concours de dunks organisé entre les demi-finales et la finale le dimanche, ainsi que des concours de lancers francs durant les deux jours”. Pour cette deuxième édition, les organisateurs attendent encore plusieurs centaines de personnes.

François Béguin

Pratique. Tournoi des Hauts de Rouen, samedi 11 et dimanche 12 juin au centre sportif Henri Villon, 19 rue Newton. Entrée gratuite.