Rouen. Les meilleures terrasses de la ville : notre sélection

La plus conviviale,

Le Son du Cor

Situé rue Eau de Robec, le Son du Cor est un lieu d'habitués à Rouen. Sa terrasse offre un cadre à la fois charmant et festif avec ses terrains de pétanque.

Le Son du Cor, c'est une affaire de famille. "Ma mère en a fait l'acquisition en 1999 et on l'a repris avec mon frère en 2017", explique Sylvain Picard, celui qui gère le bar aux côtés de son épouse. Une terrasse que connaissent bien les Rouennais. La clientèle y est ici assez cosmopolite, selon le patron. "On retrouve autant des jeunes que des moins jeunes, des gens de tous horizons, de toutes classes sociales, on a beaucoup de joueurs d'échecs et évidemment des joueurs de pétanque." Difficile, en effet, de passer à côté des deux terrains de pétanque qui jouxtent l'établissement, où se déroulent, de jour comme de nuit, des parties endiablées. C'est d'ailleurs sur ces deux terrains que les gérants étendent leur terrasse l'été.

Avec les années, c'est une véritable communauté qui s'est formée autour de ce petit bar de quartier. "Tout le monde se connaît plus ou moins ici, on voit souvent des gens aller de table en table", explique Sylvain Picard. La clientèle s'y rend pour le café du matin jusqu'à l'apéritif du soir.

Mais c'est surtout l'été que le lieu est particulièrement prisé et notamment lors de la fête de la musique. "C'est un gros rendez-vous pour nous. Il y a la Vashfol (la Fanfare de la faculté de médecine de Rouen) qui vient donner un concert à cette occasion… il y a aussi les terrasses du jeudi qui est un évènement très important pour nous."

La plus charmante, L'Espiguette

C'est au 25 place aint-Amand que ce bistrot traditionnel est installé. Sa terrasse emblématique est située en plein cœur des maisons à colombages.

L'Espiquete possède l'une des terrasses les plus bucoliques de l'agglomération rouennaise. L'atmosphère y est bon enfant et conviviale. On y retrouve de quoi boire et manger comme des spritz Saint Germain ou au prosecco et le traditionnel steak frites. Les tables en extérieur se situent à côté d'un arbre fleuri à l'été, un bon spot lorsque les températures sont élevées. L'adresse ne manque pas de charme, on peut même admirer les colombages rouges normands au-dessus de l'enseigne jaune qui rappelle les couleurs de la bâtisse.

La terrasse de L'Espiguette, au milieu des maisons à colombages.

La plus cachée, la Taverne Saint-Amant

Située au 11 rue Saint-Amand, cette adresse est bien connue à Rouen. Elle possède deux terrasses dont l'une se situe côté rue et l'autre, cachée à l'abri des regards.

La Taverne Saint-Amant possède sûrement la terrasse la plus cachée du centre-ville de Rouen. Devant l'établissement, une petite terrasse est perceptible au premier coup d'œil mais une deuxième plus grande et typique se cache dans une cour intérieure. Pour y accéder, il faut passer par la porte de l'établissement et traverser la salle. La décoration ajoute du charme. Le petit plus, c'est que même l'hiver, les clients peuvent siroter leurs cocktails sans avoir froid grâce au chauffage et aux plaids mi à disposition.

La terrasse intérieure de la taverne Saint-Amant de Rouen.

La plus chic, l'hôtel de Bourgtheroulde

La terrasse de l'hôtel de Bourgtheroulde est située sur la place de la Pucelle. Elle est accessible à la fois aux clients de l'établissement et au public.

La plus chic mais aussi la plus historique sans doute. Nul besoin d'être client de l'hôtel cinq étoiles de Bourgtheroulde pour pouvoir profiter de la terrasse de la cour intérieure, classée monument historique. Il n'est pas rare, d'ailleurs, d'y croiser quelques touristes accompagnés de guides, car elle renferme un magnifique bas-relief de la Renaissance. Celui-ci évoque l'entrevue diplomatique du camp du Drap d'Or entre François 1er et Henri VIII d'Angleterre. Une deuxième terrasse située devant l'hôtel permet de déjeuner le midi.

L'hôtel Bourgtheroulde, est un bijou architectural de style Louis XII, situé dans le cœur historique de Rouen.

La plus grande, Le Quartier libre

Avec ses 8 000 m2 de friche aménagés, le Quartier libre est ouvert toute l'année. Voilà une immense terrasse à ciel ouvert, avec une riche programmation culturelle.

Le lieu s'est petit à petit pérennisé. Ouvert depuis 2022 pour faire suite à la Friche Lucien, le Quartier libre accueille désormais cinq bars, un restaurant, deux comptoirs street food et dix boutiques sur la rive gauche de Rouen. Lieu de culture alternative, il s'est créé et développé autour du réemploi à partir de conteneurs maritimes avec un approvisionnement en circuits courts. Bières artisanales et sodas artisanaux sont servis au bar.

Le lieu est idéal pour une boisson au soleil en toute décontraction !

Avec ces nombreux bars et restaurants, le Quartier Libre, situé sur la rive gauche de Rouen, est sans nul doute la plus grande terrasse de la ville.