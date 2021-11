Savourez un repas médiéval dans le vieux Rouen

A l’occasion du 1100e anniversaire de la Normandie, l’Office du Tourisme de Rouen propose de savourer un repas médiéval dans la plus vieille auberge de France : la Couronne. Au menu de ce repas d’autrefois : pâté de lapin à la sauce de confiture d’oignons, suprême de poulet aux dattes et pruneaux accompagné de galettes de maïs, pain perdu et sa glace au miel à la cannelle.



Pratique. Les samedis 18 juin, 23 juillet, 20 août, 17 septembre, déjeuner à 12h. Réservation obligatoire au 02 32 08 32 40, tarif 39€.

(Photo Office de Tourisme Rouen-Vallée de Seine)