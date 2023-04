Musique. Memory, le nouveau clip du groupe normand Samba de la Muerte

Memory, le premier tableau d'un récit de onze parties, est sorti ! En février, toute l'équipe du groupe Samba de la Muerte s'est réunie en Normandie, en plein milieu de la forêt. C'est ici que les membres du groupe viennent composer, répéter et même enregistrer leurs disques.

C'est dans ce cadre et cette ambiance que le clip de Memory a été réalisé avec un chapiteau de cirque comme décor. Memory, qui ouvrira le nouvel album, est une entrée dans le monde intérieur et le nouveau répertoire du groupe. Le morceau aux accents post-punk groovy fait la part belle aux riffs frénétiques de saxophone qui viennent se confondre aux orgues. Portée par une ligne de basse rebondissante mêlée à la batterie, la voix entraîne l'ensemble du morceau dans une quête de transe et de lâcher prise. Construit autour de la performance live du groupe, ce premier clip nous donne un bon aperçu de ce à quoi ressembleront les prochains concerts de Samba de la Muerte

L'album doit sortir le 29 septembre.