Normandie. D-Day Festival : la programmation complète est connue

Le D-Day festival Normandy aura lieu du 27 mai au 18 juin pour célébrer le 79e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient sur les plages normandes pour libérer le territoire de l'occupation nazie et, chaque année, toute la région célèbre cet anniversaire mémorial.

Marathon, danses et musiques d'époque

La côte normande vibrera au son des hommages festifs pendant tout le festival, que ce soit pour danser ou parader à Carentan le samedi 3 juin, à Bayeux au bal de la Liberté le mercredi 7 juin ou pour swinguer au festival Swing Day de Lion-sur-Mer (démonstrations de danse swing, marché de produits régionaux, bals, cinéma, défilé…) le week-end du vendredi 2 au dimanche 4 juin par exemple.

Plusieurs feux d'artifice sont prévus, comme celui de Sainte-Mère-Église le samedi 3 juin dès 23 h 30 ou celui d'Arromanches le mardi 6 juin (tiré à partir de 23 heures depuis la cale de Tracy-sur-Mer).

Pour les plus sportifs, des randonnées et courses (jusqu'au triathlon) permettent de courir dans les pas des alliés et redécouvrir les lieux clés du Débarquement, du vendredi 2 au dimanche 4 juin.

Le D-Day Festival en 2022 à Port-en-Bessin-Huppain.

Reconstitutions et hommages militaires

Le samedi 3 juin, un défilé de véhicules d'époque et cornemuses se tiendra de Luc-sur-Mer à Courseulles et, le même jour, les Normands pourront assister à un défilé de véhicules militaires entre Isigny-sur-Mer et Grandcamp-Maisy.

Des parachutages auront lieu sur le site de la Fière à Sainte-Mère-Église le dimanche 4 juin et à Azeville le mercredi 7 juin. Les férus de reconstitution ne manqueront pas la marche des héros à Gonneville-en-Auge le dimanche 4 juin, qui propose de revivre le parcours des troupes britanniques via les chemins qu'ils ont empruntés, avec démonstration du matériel d'époque.

À ne pas manquer non plus : la projection du film Storming Juno de Tim Wolochatiuk en plein air, à Courseulles-sur-Mer, le lundi 5 juin.

Retrouvez tous les événements du festival D-Day en Normandie près de chez vous en cliquant sur ce lien ou rendez-vous dans l'office de tourisme de votre ville dès la mi-mai pour retrouver le guide en format papier.