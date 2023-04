Science. En construction à Cherbourg, le prochain bateau de la Fondation Tara Ocean dérivera dans l'Arctique

Depuis cinq ans, la Fondation Tara Océan réfléchit et conçoit une base scientifique "Tara Polar Station", qui va être construite à Cherbourg par le groupe CMN. La livraison est prévue pour septembre 2024. Cette station aura pour mission de dériver dans l'Arctique avec à son bord des scientifiques qui mèneront des expériences et des recherches pour mieux comprendre le climat et la biodiversité.

Une station polaire de 24 m

Pour mener à bien les recherches, la station va dériver dans l'Arctique "en plein cœur de la longue nuit polaire hivernale", explique la Fondation. Elle est conçue pour résister à des températures de -52 °C. Le navire va mesurer 24 mètres, pourra embarquer 12 personnes en hiver et jusqu'à 20 personnes en été. Les scientifiques à bord viendront du monde entier. "Climatologues, biologistes, physiciens, glaciologues, océanographes, ingénieurs, artistes, médecins, journalistes, et marins vont s'unir et cohabiter à bord de cette ISS du pôle Nord", décrit la Fondation Tara.

Voici à quoi pourrait ressembler l'intérieur. - Louison Wary

Quatre champs de recherche

Les expéditions sur cette base vont durer jusqu'en 2045. Quatre grands axes de recherche ont été décidés : "la migration des organismes marins vers l'Arctique et leur devenir ; l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes en Arctique ; de nouvelles découvertes en biotechnologie et biomédecine, ainsi que sur l'adaptation de la vie en conditions extrêmes et les mécanismes du dérèglement climatique en Arctique", énumère la Fondation.

