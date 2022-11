Cherbourg-en-Cotentin. Embarquement sur le bateau Tara, à la découverte des océans

C'est un peu d'aventure qui est proposée au grand public à partir du vendredi 11 novembre et jusqu'au dimanche 14 novembre à Cherbourg. : une visite du bateau Tara, de la Fondation Tara Océan. Ce bateau océanographique mesure 36 mètres de long pour 10 de large. Il parcourt le monde depuis 19 ans et étudie l'écosystème des océans, notamment l'infiniment petit, comme les planctons, et surtout les conséquences de la pollution et du réchauffement climatique. À son bord lors d'une expédition, six marins, six scientifiques, un correspondant pour relater le quotidien et un artiste, soit 14 personnes.

Visite en deux parties

Une partie de la visite sera axée sur l'aventure en mer et une autre sur la recherche à bord, avec les instruments, dont une rosette. "C'est un énorme cercle avec des bouteilles", décrit Myriam Thomas, la directrice du pôle culture océan et sensibilisation à la Fondation Tara. Elle peut être plongée à différentes profondeurs, jusqu'à 1 000 m. "Du pont, on peut ouvrir les bouteilles à certaines profondeurs. Ça va nous permettre d'étudier le contexte physique et chimique de l'océan : la température, la salinité, la densité de l'eau", précise-t-elle. Toutes ces données permettent de mieux comprendre les répercussions du réchauffement climatique sur la faune océanique.

Durant la visite, l'équipage va raconter la vie à bord. "Une journée type à bord, en général, elle commence à 6 heures du matin. Elle peut se finir entre 20 heures ou 2 heures du matin", dévoile Martin Hertau, le capitaine. Ensuite, place aux recherches et aux prélèvements.

Martin Hertau, capitaine du Tara, pourra raconter la vie à bord.

Pour Myriam Thomas, il faut changer le rapport à l'océan. "On a tous un récit sur l'océan, qui est lié à notre histoire personnelle : les lectures, les peintures, les mythes… Mais ce n'est pas le lien qu'on a réellement avec l'océan. Il faut bien garder en tête que le lien qu'on a avec l'océan est essentiel, puisque l'océan est vraiment la clef de la vie sur Terre. C'est vraiment ce récit-là qu'il faut raconter aujourd'hui", assure-t-elle.

Les scolaires, du primaire aux étudiants, ont quant à eux profité de conférences et tables rondes sur le travail à bord du Tara du lundi 7 au jeudi 10 novembre, grâce à l'événement #GénérationOcéan de la Cité de la Mer.

Visite de 30 minutes sur le pont.