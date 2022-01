stationnement : 60 000 contraventions en 2008 !

En 2008, '60 000 contraventions ont été dressées pour stationnement non payé�, résume Jean-Louis Touzé, adjoint chargé du patrimoine bâti, de la sécurité et de la police municipale. A 11 euros l'amende traditionnelle, faites le calcul ! L'argent, lui, mis dans les horodateurs est ensuite répartis entre l'état, le département et la ville. 'A Caen, il est réinjecté dans la voirie�, explique l'élu. Côté contravention, ce dernier souligne que les agents ont 'obligation de verbaliser un véhicule qui n'a pas de ticket ou dont la validité est dépasser�, même si une 'tolérance d'une dizaine de minutes existe. Par contre lorsqu'un agent a commencé à remplir une contravention, il est obligé de finir�, précise t-il. Caen compte '4 000 places gratuites en centre ville�, alors au plus futé et au moins pressé de les trouver !



