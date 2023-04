[Dossier] Caen. Le cinéma en ville, souvenez-vous : retour sur les anecdotes les plus folles du Pathé Lumière

José Luis-Vinhas est le directeur du cinéma Pathé Les Rives de l'Orne depuis son ouverture.

Introduit à Caen par Yves Lecesne, connaissance de longue date, José Luis-Vinhas a vécu la transition entre le Pathé Lumière et celui des Rives de l'Orne. Directeur du nouvel écrin dès son ouverture, il a pu observer son évolution.

En passant d'un cinéma en ville

à un multiplexe, qu'est-ce-qui a changé ?

Tout ! Les innovations sont constantes dans le cinéma. Le son et l'image sont plus immersifs, on a aussi eu l'arrivée de la 4DX, qui permet de vivre encore plus d'émotions. Puis comme ce Pathé a été construit pour être un cinéma, à l'inverse du Lumière, il y a beaucoup plus de place. On peut allonger ses jambes, on a de grands écrans… La numérotation des sièges a été décriée au début, mais elle est adoptée maintenant. Plus besoin de faire la queue. Même le secteur des confiseries a fait l'objet d'une innovation, avec la mise en place de bornes automatiques.

Ce cinéma aux Rives de l'Orne a-t-il gagné le cœur des Caennais ?

Ça a pris du temps, car les gens étaient attachés à celui du centre-ville, mais ils sont friands de septième art. Nous sommes depuis environ un an leader dans le Calvados, avec plus de 500 000 entrées l'an passé, et 158 000 lors de ce premier trimestre. Ce cinéma est un succès.

Qu'avez-vous prévu pour fêter

les dix ans de l'ouverture du multiplexe ?

Il y aura des évènements conjoints avec le centre commercial des Rives de l'Orne, qui fête aussi ses dix ans : des concerts, des jeux, des animations… Mais de notre côté, non, rien de particulier.