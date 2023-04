Le Havre. Le rappeur Médine lance son propre podcast

Le rappeur du Havre, Médine, passe de l'autre côté du micro. Lui qui a l'habitude d'être sur scène se mue dans la peau d'un intervieweur, dans une série de podcasts baptisée Médine France et disponible depuis mardi 11 avril.

Premier épisode avec le pianiste Sofiane Pamart

Dans ce podcast, produit par La Sucrerie, le rappeur recevra des invités du monde culturel pour questionner leur rapport à l'identité française et aux origines. Des thématiques qu'il a lui-même abordées de nombreuse fois dans ses textes. "On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire 'se sentir français', au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport", détaille le Havrais en introduction du premier épisode, consacré au pianiste mondialement connu, Sofiane Pamart, l'un de ses amis. Côté forme, Médine entend produire "un contre contrôle d'identité".

Le Premier épisode de #MedineFrancePodcast est dispo sur toutes les plateformes et c'est beaucoup plus efficace que la lutte contre le séparatisme croyez moi 🎙️ https://t.co/iYGLfL65i9 pic.twitter.com/FElTR31YnE — Médine (@Medinrecords) April 11, 2023

Dans une note publiée sur les réseaux sociaux où il présente le concept de ces entretiens, Médine met en avant deux éléments essentiels qui ont fondé sa propre identité : "Le Havre et la langue".