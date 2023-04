Eure. Trois blessés graves dans un accident entre une voiture et un engin agricole

Un grave accident de la route a eu lieu samedi 8 avril, dans l'Eure, aux alentours de 14 heures, à hauteur du Thil, en Vexin, près d'Étrépagny. Une voiture roulant sur la route départementale 14 bis a violemment percuté un engin agricole télescopique stationné sur le bas-côté. La voiture s'est retrouvée embrasée par la violence du choc et a fini sa course dans un champ. Trois des quatre passagers, âgés entre 18 et 19 ans, ont été grièvement blessés. Ils ont été sortis du véhicule par un homme de 36 ans venu sur place porter les premiers secours.

Les trois blessés graves ont été emmenés d'urgence par hélicoptère ou par ambulance vers le CHU de Rouen. La quatrième victime, un jeune homme de 18 ans, plus légèrement blessé, a été conduit à l'hôpital de Gisors. Une vingtaine de pompiers étaient sur place, appuyés par l'hélicoptère du Samu 61 et l'hélicoptère Dragon 76 ainsi que trois équipes du Smur.