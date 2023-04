Caen. Distinguée par le magazine Forbes,elle veut révolutionner la détection artérielle

En lançant son entreprise il y a trois ans, Lucile Derly n'aurait pas imaginé obtenir les gratitudes du maire de Caen, ni même d'intégrer le classement du magazine Forbes. Pourtant, c'est ce qui a rythmé son mois de mars.

Quelle fierté de voir Lucile Derly, fondatrice de la startup caennaise @contactArterya, nommée par le prestigieux magazine @Forbes parmi les 30 jeunes entrepreneurs européens les plus influents et les plus innovants en Europe !#Caen



[1/2]⬇️ pic.twitter.com/4jwYMg2Q1q — Joël Bruneau (@joelbruneau) March 21, 2023

La jeune entrepreneuse a été distinguée, parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans en Europe, dans la catégorie "Science & Healthcare" de ce prestigieux magazine. "J'ai reçu un mail un matin me disant qu'on était nominé. C'était une grande satisfaction pour toute l'équipe", sourit-elle. À la tête d'Arterya à Hérouville-Saint-Clair, elle a imaginé un dispositif médical nommé "Blood'Up", permettant d'aider les soignants à détecter les artères pour des prises de sang.

Des leds viennent indiquer où se trouvent les artères.

"Devenir la référence mondiale"

"En France, on a besoin de détecter une artère toutes les 3 secondes. Le problème, c'est que dans 30 % des cas, le praticien ne trouve pas l'artère du premier coup", constate la jeune femme. Quand elle était petite, son rêve était de devenir pilote de ligne. Le port de lunettes l'en a empêché. Alors elle s'est dit, "pourquoi pas construire des avions ?". Elle s'oriente alors vers des études d'ingénieure en mécanique. C'est lors d'un stage à Sanofi que l'idée a germé avec un ami étudiant en médecine. "Il y avait un concours pour aider les jeunes en alternance à lancer leur société." Pari réussi. La jeune femme de 29 ans travaille d'arrache-pied. Trois ans plus tard, elle dirige une start-up de treize salariés. Le projet a bien avancé, grâce notamment à Normandie incubation, qui accompagne les porteurs de projets, et plusieurs levées de fonds. Le premier prototype fonctionnel va sortir du laboratoire d'ici quinze jours puis, avant l'été, "on va le tester dans les hôpitaux français pendant 18 mois", détaille Lucile Derly, Manchoise de naissance. Pour être commercialisé, le projet doit répondre à de nombreuses normes médicales, notamment le marquage CE. L'objectif ? "Être sur le marché à partir de 2025 et équiper tous les hôpitaux français."

Les différents prototypes qui ont été nécessaires à sa fabrication.

Celle qui ne soupçonnait pas diriger une start-up il y a cinq ans veut aller plus loin. Elle ne manque pas d'ambition. "On veut devenir la référence mondiale à toute détection artérielle. C'est un enjeu qui ne concerne pas que la France." S'ouvrir à l'international a déjà commencé. En janvier, elle s'est rendue à Las Vegas. Les négociations sont bien entamées avec les États-Unis. Et quand on lui demande où sera Arterya dans 10 ans, elle répond : "Présent aux États-Unis, en Europe, puis on s'attaquera aux marchés asiatique et indien. Il y a aussi le marché animalier." En voilà de beaux challenges.