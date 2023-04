Rouen. Holiday on Ice : un spectacle grandiose qui ne laisse pas de glace !

C'est en France que le spectacle mondialement connu achève sa tournée internationale, avec une étape attendue au Zénith de Rouen, situé au Grand-Quevilly, et un tout nouveau spectacle à la clé.

Un florilège de stars à découvrir

Supernova, c'est le titre de ce spectacle créé en 2019 par le metteur en scène Robin Cousins, ancien champion olympique et collaborateur régulier d'Holiday On Ice. Ce show historique créé en 1942 réunit toujours la crème de la crème des patineurs professionnels. Sur scène, ce ne sont pas moins de 50 patineurs de 18 nationalités différentes qui évoluent ensemble ou se succèdent au fil des 24 tableaux qui composent cette aventure sur glace. Pour l'occasion, le casting international réunit sur la glace de cette patinoire éphémère aménagée les meilleurs patineurs du monde. Parmi ces champions, spécialistes de la danse sur glace en solo ou en duo, cette année, nous aurons le plaisir de retrouver sur scène l'Américain Wesley Campbell, la Franco-Canadienne Vanessa James, ainsi que la championne française multirécompensée Sarah Abitbol pour deux numéros bonus.

La tête pleine d'étoiles

Les artistes virtuoses mettent leur excellence technique au service d'une intrigue originale : une invitation au rêve. Le spectacle commence par une ode à l'amour : un couple vient célébrer son amour sur la banquise. Pris dans une tempête, le duo d'amoureux s'envole et part explorer les cieux et les planètes et va à la rencontre de civilisations étranges. Célébrant à la fois l'amour, l'amitié, la bienveillance et la fraternité entre les peuples, le spectacle est servi par d'impressionnants effets scéniques : feux d'artifice, chute de neige, lumière noire, effets vidéos et sonores. Tout concourt à nous immerger dans ce rêve. Les décors grandioses et les 350 costumes extravagants composés de strass, de plumes et de couleurs chatoyantes contribuent également à la magie de ce spectacle aussi technique que féerique.

Pratique. Mardi 11 à 20 heures et mercredi 12 avril à 14 et 20 heures au Zénith de Rouen. De 19,90 à 74 €. citylive.trium.fr