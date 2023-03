Consommation. Vinted : attention à cette nouvelle arnaque qui siphonne les cagnottes des utilisateurs

Le site et application de vente en ligne Vinted a été victime d'une attaque pirate qui a visé de nombreux utilisateurs. Une cible en particulier : les usagers dont le montant du "porte-monnaie" (le solde suite à la vente de vêtements, que l'utilisateur peut soit utiliser pour acheter sur la plateforme ou transférer sur son compte bancaire) était élevé se sont vus siphonner leurs comptes. Des montants qui se chiffrent parfois à plusieurs centaines d'euros.

Selon Le Parisien, qui révèle cette affaire, le procédé ressemble en apparence à une classique tentative de phishing : l'usager reçoit un SMS ou un appel mentionnant un code à quatre chiffres pour changer leurs coordonnées sur Vinted. Ensuite, certaines victimes reçoivent un mail leur annonçant le changement de leurs coordonnées : le RIB présent sur le compte est alors changé, et la cagnotte transférée sur le compte bancaire du fraudeur.

Les comptes Vinted bloqués

Marianne Leleu, employée de Vinted qui anime aussi le compte Les pépites de Vinted sur Instagram et TikTok, interrogée par le Parisien, explique avoir reçu "200 messages en une nuit. Depuis deux jours (les mercredi 22 et jeudi 23 mars, ndlr) c'est carrément un réseau qui s'est organisé, avec des victimes en Espagne et en Italie", s'inquiète-t-elle.

La plateforme a, semble-t-il, délibérément choisi de bloquer des centaines de comptes pour faire la lumière sur les mouvements qui s'y sont tenus dans les derniers jours.

Plus inquiétant encore, les cybercriminels auraient, selon des témoins interrogés par le quotidien francilien, réussi à utiliser les cartes bancaires de certains utilisateurs pour réaliser des achats, "lorsque leur sécurité est défectueuse".

Vendredi 14 mars, quand nous consultons les forums Vinted, plusieurs utilisatrices se plaignent du fait que la plateforme "ne communique pas" ou "ne les informe pas de la marche à suivre".

Selon Le Parisien, Vinted reconnaît la faute et "évoque une indemnisation" des victimes "en cas d'argent perdu sur leur porte-monnaie". Pour le moment, la plateforme n'a pas communiqué officiellement sur le sujet.