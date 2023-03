Retraites. La motion de censure transpartisane rejetée : la réforme devrait être adoptée

Cela devrait marquer la fin d'un long cycle de mobilisations et de tensions dans le pays. La réforme des retraites devrait entrer officiellement en vigueur lundi 20 mars, après plusieurs semaines de manifestations.

Jeudi 16 mars, la première Ministre Elisabeth Borne avait créé la surprise en mobilisant l'article 49.3 de la Constitution avant même le passage du texte de loi au Parlement.

Deux motions de censure ont été débattues, la première, "transpartisane" était menée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) et cosignée par des députées de la Nupes et certains députés LR comme Aurélien Pradié et Maxime Minot, qui signait également la seconde motion portée par les députés membres du Rassemblement National. Les députés LR ont été une dizaine à voter la motion de censure transpartisane.

Au total, la motion de censure transpartisane a recueilli 278 voix favorables, alors qu'il en fallait 287 pour être adoptée.