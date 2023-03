Déchets verts. Une collecte à domicile à Flers

Les beaux jours reviennent et avec eux la saison des tontes, coupes et autres élagages. A Flers, la Ville et le Centre communal d'action social (CCAS) mettent en place, à partir du mois d'avril, une collecte des déchets à domicile pour les habitants qui rencontrent des difficultés à se rendre en déchetterie.

Seront collectés le jeudi, deux fois par mois (sauf pendant les vacances d'été) : les tontes de pelouse et les menus déchets (feuilles, brindilles). Attention, ce service n'est pas ouvert à tous. Il faut notamment avoir au moins 70 ans ou pouvoir présenter un justificatif de mobilité réduite ou de maladie invalidante.

Le calendrier des collectes à domicile pour 2023.

Pour bénéficier du service, inscriptions impératives par téléphone le mardi précédent la collecte au 0 800 061 100. Règlement complet en cliquant ici.