Normandie. Déchets verts : les solutions en période de confinement

Les déchetteries sont fermées. Le ramassage, quand il existe dans les villes, est suspendu. Le confinement perturbe la vie des jardins, ou plus exactement des jardiniers. L'occasion de revisiter ses pratiques.

Le compostage

Et si c'était le bon moment pour s'y mettre ? Avec des planches ou des palettes non traitées, fabriquez un composteur. Implantez-le à l'ombre de préférence. Herbe fraîchement coupée, épluchures de légumes, feuilles mortes, marc de café etc., jetez-y tout. Brassez régulièrement pour faciliter la fermentation.

Le paillage

Étalez les résidus de votre tonte sur une bâche et laissez reposer au soleil, pendant deux à trois jours. Vous venez de réaliser votre paillis. Déposez-le ensuite sur votre potager ou au pied de vos plantes.

Tondez moins

Vous avez le temps, certes… Mais peut-être n'être vous pas obligé de tondre aussi régulièrement que d'habitude ? Moins de tontes, c'est moins de déchets !

Le stockage

Dernière option (mais pas nécessairement la plus esthétique, on vous l'accorde) : stockez vos déchets verts jusqu'à la fin du confinement.