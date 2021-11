Rendez-vous avec le Jazz

C’est dans des ruines illuminées de leur château médiéval que des bénévoles organisent chaque année le festival Archéo Jazz à Blainville. Au programme, quatre soirées entre le 29 juin et le 2 juillet avec des concerts de musiques actuelles offrant une nouvelle vie à des vestiges nationaux. Au milieu des champs, un chapiteau a été monté, vaste salle de spectacle champêtre pouvant accueillir 2300 spectateurs. Des repas sont proposés tous les soirs, à l’écoute des concerts en off, dès 18h30.

Pratique. Archéo Jazz, Blainville, du 29 juin au 2 juillet. Mercredi 29 juin, Kora Jazz Trio ; Asa, à partir de 18h30. Jeudi 30 juin, Roberta Gambarini ; Roy Hargove, à partir de 18h30. Vendredi 1 juillet, Lisa Doby ; Kool and the Gang, à partir de 18h30. Samedi 2 juillet, Otis Taylor ; Larry Carlton, à partir de 18h30. Tarifs : de 20 à 24€/concert, tarif 2 soirs : 38€, tarif 3 soirs : 51€. Informations et réservations : www.archeojazz.com.

(Photo Roy Hargrove)