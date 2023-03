Koh-Lanta 2023. Alexandre et Célia déjà éliminés, une première pour des candidats normands ?

Deux semaines après le début de la saison 2023 de Koh-Lanta, les deux candidats originaires de Normandie ne sont d'ores et déjà plus de la partie. Célia avait été éliminée dès le premier épisode, et Alexandre, le deuxième et dernier candidat de la région, a échoué dans l'épisode 3 diffusé mardi 7 mars. Cette 24e saison à laquelle participaient au départ 20 naufragés volontaires, et qui se déroule dans une région reculée à l'Est des Philippines, ne verra donc pas d'aventurier normand s'emparer du feu sacré. S'il est vrai que d'autres participants de la région se sont fait éliminer dès les premiers épisodes, comme Sébastien de la saison 6 (éliminé dès le 2e épisode), Gégé de la saison 11 (éliminé au 3e épisode) ou encore Joseph de L'île des héros (2020) éliminé au 1er épisode, c'est bien la première fois que tous les candidats normands sont sortis des épreuves sans franchir la barre du 3e épisode, hors éditions spéciales et arrêts médicaux.

Quand les défaites s'enchaînent

Originaire de Rouen, Alexandre Delaunay annonçait pourtant avoir de grandes ambitions : "Pour moi Koh-Lanta, c'est le défi ultime." Lui qui voulait tester sa "façon de manipuler les gens", n'a pas réussi à évincer Helena, la capitaine de son équipe. Cette dernière a ensuite enchaîné les défaites, trois au total. Pour Célia Litzellmann, qui habite près de Bayeux, la performance n'était pas au rendez-vous dès le parcours du combattant, une épreuve de rapidité. Résultat, ses huit heures de sport par semaine ainsi que son expérience en lutte et en boxe, n'auront pas suffi, alors qu'elle avait candidaté pendant quatorze ans et participé à cinq castings.

La Normandie garde un beau palmarès

La Normandie garde cependant un beau palmarès. On n'oubliera pas de sitôt Clémence Castel, gagnante de la saison 5 en Nouvelle-Calédonie (en 2005) alors qu'elle était étudiante. 13 ans plus tard, elle s'est ensuite illustrée dans une édition spéciale (Le combat des héros), en 2018, et l'a remportée. Elle est la seule candidate à avoir gagné deux fois l'émission Koh-Lanta.

Romuald Lafite originaire du Calvados a également fait la fierté de la région. Après avoir été éliminé en 2004 à la double épreuve orientation-conseil avant d'atteindre les poteaux, il a remporté l'édition spéciale "Le retour des héros", en 2009.

D'autres candidats normands ont résisté plusieurs épisodes au fil des saisons :

• Chloé éliminée au 6e épisode (saison 7)

• Philippe éliminé à l'orientation (saison 12) puis éliminé à l'épreuve des poteaux en 2014 (La nouvelle édition)

• Sébastien éliminé au 13e épisode de la saison 17

• Estelle éliminée au 4e épisode de la saison 21

• Dorian, éliminé à l'épreuve d'orientation de la saison 21

• Aurélien, éliminé au 5e épisode de la saison 22