Flers. Urban-Trail, un événement caritatif en faveur des enfants hospitalisés

La première édition de l'Urban-Trail de Flers, en mars 2022, avait réuni huit cents personnes et permis de collecter trois mille euros pour Solidarité-Bocage. Un chiffre que les organisateurs espèrent dépasser cette année, grâce à une marche de huit kilomètres et à une course de treize kilomètres à travers les rues, ruelles, escaliers et même à travers des bâtiments publics et privés de la ville, à la découverte de ses secrets et avec des animations dans chaque bâtiment ou monument, histoire de reprendre son souffle avant de continuer la course.

Un village d'animations, notamment pour occuper les enfants pendant que les parents courent, sera aussi implanté près de la ligne de départ, sur l'esplanade rue Saint-Germain.

"Mais cette épreuve est aussi caritative, explique Léandre Cesbron, l'organisateur de cet Urban-Trail. Cette année, ce sera au bénéfice des P'tits Doudous Flériens", qui œuvrent pour les enfants à l'hôpital.

Les inscriptions qui se font sous forme dématérialisée restent possibles sur les réseaux sociaux de la course, ou en flashant le QR Code sur ses affiches. Les départs, par vagues successives, se feront à partir de 9 h 30.