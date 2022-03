Flers. Le premier Urban Trail à travers les rues, ruelles, et bâtiments de la ville

Le premier Urban Trail de Flers est organisé par l'Ensemble Saint François d'Aquin et par la ville avec un but caritatif : les retraits de dossards se font contre un don alimentaire ou en argent, au profit de l'association Solidarité-Bocage, qui œuvre localement pour les plus démunis. Au programme, une course de 12 km ou une marche de 8 km. À travers un tracé insolite, les coureurs passeront par les rues et ruelles de la ville, en traversant certains bâtiments.

"Des animations seront proposées le long du parcours, et il n'y aura aucun classement à l'arrivée, le but est de s'amuser pour la bonne cause", explique Léandre Cesbron, qui est en charge de la communication de l'épreuve. Les inscriptions se font en ligne via ce lien ou en scannant le QR code sur l'affiche de l'Urban Trail. Il sera possible de s'inscrire le jour même au départ de la course dans la halle du marché couvert, même s'il est préférable de réaliser la démarche plus tôt. Aucun certificat médical n'est exigé. Départ de la course sur la place du marché de Flers, par vague de deux cents coureurs, dimanche 13 mars à partir de 9 h 30. Départ de la marche au même endroit à 10 h 10.