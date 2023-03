Rouen. Blocages, "Port mort"… Circulation très compliquée dans l'agglo ce matin

Le mouvement se durcit et les opérations de blocage se multiplient, au lendemain de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

À Rouen, les accès à la ville sont très compliqués, mercredi 8 mars dans la matinée, avec de nombreux points de blocage qui sont à noter.

Sur le boulevard industriel, les militants organisent un blocage au niveau de la Carsat, qui entraîne de très importants embouteillages. "On arrête les poids lourds et on discute avec les voitures sur le mouvement", indique un responsable syndical sur place. Des ralentissements importants sont aussi à noter sur le pont Mathilde avec des ralentissements jusqu'au tunnel de la Grand'Mare.

De gros bouchons sur la zone portuaire

De nombreux blocages sont aussi organisés sur la zone portuaire. L'objectif était de tenir 11 points de blocage pour arrêter l'activité économique du port. La circulation est bloquée sur le quai de Bethencourt, au niveau de l'usine Lubrizol, ou encore sur une bretelle d'accès au point Flaubert, ce qui entraîne des embouteillages importants sur l'A150 pour entrer dans Rouen.

L'objectif pour les dockers est d'organiser une journée "Port mort" en bloquant l'activité économique.

Un blocage est aussi organisé près de Borealis à Grand-Quevilly au niveau du Smédar, boulevard du Midi. La zone industrielle et portuaire est globalement à éviter.

Le rond point du midi a été bloqué par les militants.