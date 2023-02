Insolite. Aurore boréale au-dessus du Mont Saint-Michel : "On a commencé à voir des choses rouges dans le ciel"

Les internautes ne s'y sont pas trompés, le Mont Saint-Michel peut avoir des airs du château de Disney. Mathieu Rivrin, photographe, a pris un superbe cliché de la Merveille, avec une aurore boréale juste au-dessus, lundi 27 février à 21 h 59. "Un moment magique et inoubliable", assure le photographe sur les réseaux sociaux, qui explique : "L'instant a duré 30 secondes à une minute, à peine le temps de faire les réglages que le phénomène avait déjà quitté le ciel. Quel plaisir de capturer des aurores boréales à nos latitudes pour une image que je n'aurais jamais imaginée…"

𝑨𝑼𝑹𝑶𝑹𝑬𝑺 𝑩𝑶𝑹𝑬𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑨𝑼 𝑴𝑶𝑵𝑻 𝑺𝑨𝑰𝑵𝑻-𝑴𝑰𝑪𝑯𝑬𝑳 - 27 Février 21h59,

A peine croyable, une aurore boréale fugace a parcouru hier soir le ciel de Normandie au dessus du Mont Saint-Michel pour un moment magique et inoubliable.#auroreboreale #montsaintmichel pic.twitter.com/sjVXGrJMlb — Mathieu Rivrin - Photographies (@mathieurivrin) February 28, 2023

"J'avais vu que c'était possible", assure Mathieu Rivrin, même s'il ajoute : "Je n'y croyais pas trop." Le Breton de Landernau a alors recherché un spot pour essayer de voir ces aurores boréales. Il a choisi le Mont, dans la Manche. Arrivé à 19 h 15, il a attendu. "Il ne se passe rien, rien… 0°C, du vent. On a commencé à remballer le matériel. Au bout de deux heures d'attente, on a commencé à voir des choses rouges dans le ciel. Et là, on est passé en mode panique", affirme-t-il. Il a ressorti son appareil, pris juste le temps de refaire les réglages et pris des photos. Le phénomène a été tellement fugace, qu'il ne l'a même pas vu à l'œil nu, mais uniquement dans sa caméra. "C'est de la chance, juge Mathieu Rivrin. Vingt minutes après, le Mont s'est éteint." Il en sort tout de même une superbe photo, avec les lumières de l'abbayes.

Ce phénomène d'aurore boréale est rare en France. Elle prend des couleurs bleu/vert ou jaune, "plus rarement vers le rouge", explique Jean-Jacques Berthelier, ingénieur en chef au Centre de recherche en physique de l'environnement (CRPE) dans son article sur l'encyclopédie en ligne Universalis. Une aurore boréale se forme quand du vent solaire plein de particules vient percuter les gaz de l'atmosphère. Plus la collision est haute en altitude, plus il y a des chances d'avoir du rouge. Elles sont plus vertes quand le contact est plus bas dans l'atmosphère.

