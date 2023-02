Normandie. Découvrez en images le spectacle à couper le souffle des aurores boréales !

"À peine croyable, une aurore boréale fugace a parcouru hier soir le ciel de Normandie au-dessus du Mont Saint-Michel pour un moment magique et inoubliable." Sur Twitter, le photographe Mathieu Rivrin s'émerveille après avoir réalisé un cliché d'une aurore boréale surplombant le Mont-Saint-Michel. Admirez plutôt.

Lundi 27 février au soir, des aurores boréales ont été visibles depuis le nord de la France, notamment en Normandie. Un phénomène exceptionnel dans l'hexagone : "Le soleil suit un cycle d'activité de 11 ans, avec un pic d'activité tous les 11 ans environ. Le prochain pic est prévu en 2025, on a donc de plus en plus d'éruptions", expliquait l'astrophysicien Éric Lagadec sur Twitter. Plus ces éruptions sont puissantes, plus elles sont visibles au sud de l'Europe. Le phénomène a donc été visible ce lundi en Normandie. À Fécamp, Étienne Farget a réussi cet incroyable cliché :

Des photographes du Nuages Normand étaient sur terrain et ont réussi ces magnifiques photographies dans les différents départements de Normandie :

D'autres clichés ailleurs en France :