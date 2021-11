Les Docks 76 et St Sever à l'heure de l'électrique

Si la voiture électrique se fait encore un peu timide, tout est cependant mis en place pour assurer son essor. Dernière initiative en date : le partenariat signé entre la communauté d'agglomération et le groupe Unibail-Rodamco, propriétaire des centres commerciaux des Docks 76 et de Saint-Sever. Ainsi, deux bornes électriques ont été installées aux Docks 76 et à Saint-Sever. Un nombre qui augmentera certainement comme l'affirmait Philippe Varin, directeur des Docks 76 " Nous nous adapterons à la demande de nos clients et lorsque l'on nous fera des demandes de bornes supplémentaires nous en installerons de nouvelles."

La Crea, quant à elle, vient de lancer une nouvelle opération baptisée Crea'VENIR (Crea Véhicules Electriques Novateurs, Intelligents et Responsables), dont le but est de promouvoir les véhicules électriques sur son territoire. Le partenariat qu'elle vient de signer avec le Groupe Unibail Rodamco s'inscrit donc tout à fait dans cette logique.

Photo : Valérie Fourneyron, Laurent Fabius et Jean-Marie Tritant, directeur général des centres commerciaux France d'Unibail-Rodamco.