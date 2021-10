Cette récompense distingue les territoires les plus dynamiques dans le domaine de la mobilité électrique et est remise par Avere France, association professionnelle pour le développement de la mobilité électrique. La Crea est la collectivité la plus importante en terme de population à être distinguée, aux côtés de Venelles, Chassiau, le Vésinet, les Mureaux, Epernay, Beauvais et Besançon.