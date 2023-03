Bonne table dans l'Orne. La Pomone, crêperie et saladerie à Mortagne

C'est le dernier lundi du mois de février, il est 13 heures largement passées. Stationné sur la place de Gaulle, il me faut me rendre à l'évidence : le lundi, presque tout est fermé à Mortagne. Je suis alors attiré par l'étroite façade rouge vif de la crêperie-saladerie La Pomone. Quelques marches à monter donnent accès à une salle tout en longueur, avec une dizaine de tables. Les murs avec quelques pierres apparentes sont illuminés par la verrière du toit. Je suis accueilli par le sourire de Stéphanie Chanclout, alors que son mari Alain est à la cuisine, au fond de la salle du restaurant. Une porte vers le fond donne accès à une seconde salle. Le couple est originaire de la Ferté-Bernard. Elle envisageait d'être enseignante, il était pâtissier, mais depuis 1998, ils sont à la tête de leur crêperie-saladerie à Mortagne. "Certains ici disent que c'est une institution, mais pas nous, on est trop humbles", plaisante la patronne.

Une cuisine généreuse

Au menu, gril, salades, mais finalement je choisis, parmi la vingtaine de crêpes, une roborative Paysanne, avec pommes de terre, crème, lardons et œufs, pour m'aider à affronter le froid qui règne à l'extérieur. Un couple de retraités avec ses petits-enfants en vacances repart. D'autres tables sont occupées par des retraités et leur petit chien, par un couple d'Anglais et par des travailleurs itinérants, alors qu'une bonne dizaine d'autres personnes occupent la salle du fond. "C'est lundi, c'est une journée assez calme", m'explique Stéphanie, qui me sert déjà. Un œuf trône au milieu de ma galette qui est accompagnée d'une salade. La crêpe est très bonne, la dose de crème est généreuse, tout comme le nombre de lardons. Je ne suis pas en avance sur mon emploi du temps, mais je prends quelques minutes pour déguster une glace à la menthe avec ses pépites de chocolat, accompagnée d'un café. Le tout pour seulement 18,50 € avec un service souriant, rapide, efficace.

Pratique. 9 rue des Quinze-Fusillés, à Mortagne-au-Perche. Ouvert du vendredi au lundi, 11 h 45-13 h 30 et 18 h 45-20 h 45.