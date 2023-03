Exposition. La vie d'Édith, 15 ans, arrêtée à Alençon et tuée à Auschwitz

Elle avait 15 ans en 1942 et la vie devant elle. Ce 13 juillet, la jeune Édith Bonnem, qui vit alors à Alençon, est arrêtée avec ses proches et enfermée au sein du camp de Pithiviers (Loiret) avant d'être déportée quelques semaines plus tard, le 2 août, vers Auschwitz, où elle est assassinée.

Au travers de nombreux documents, cette exposition aux archives départementales de l'Orne, à Alençon, permet au public de (re)découvrir "les rouages de la mécanique implacable" qui mena à l'extermination de millions de juifs en France.

Pratique. Av. de Basingstoke. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, dimanche de 14 h 30 à 18 heures. Gratuit.