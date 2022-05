Hommage. Des pavés de mémoire pour trois Fécampois victimes de la Shoah

À l'instar de Rouen et du Havre, Fécamp a décidé de rendre hommage aux victimes du nazisme en installant dans la ville des pavés de mémoire, ou Stolpersteines. La mairie a été sollicitée par Camille Duparc, membre de l'association "Pavés de mémoire" au Havre et également professeur aux lycées Maupassant de Fécamp et François 1er du Havre, et Sandrine Belly, professeur au collège Paul-Bert de Fécamp, pour concrétiser ce projet.

Un devoir de mémoire

Les deux professeures mènent depuis plusieurs années des projets en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2006, Manuel Martin, chef du service Archives Patrimoine, mène des recherches scientifiques sur la Seconde Guerre mondiale, particulièrement sur le Mur de l'Atlantique, la collaboration, la résistance, la déportation ou encore le rôle des femmes. Grâce à son service éducatif encadré par Karine Ribot, des projets pédagogiques basés sur la découverte et l'utilisation des archives municipales sont aussi développés au sein des établissements scolaires.

Trois Stolpersteines seront posés en hommage à Bella Pochez et au couple Light, Frimet et Isaac, Fécampois victimes de la Shoah.

Les Stolpersteines de l'artiste Gunter Demnig

Depuis les années 1990, l'artiste Gunter Demnig, né en 1947 à Berlin, a posé en Allemagne puis dans d'autres pays européens plus de 75 000 pavés recouverts d'une plaque de laiton et scellés dans les trottoirs.

L'artiste, à travers la pose symbolique de ces pavés, rend ainsi hommage à toutes les personnes ayant été victimes du régime nazi et rappelle à nos sociétés l'importance du devoir de mémoire.

Une cérémonie officielle est organisée samedi 7 mai, à l'occasion de l'installation des Stolpersteines fécampois. Le rendez-vous est donné à 10 h 30 au 29 rue des Prés, devant l'emplacement de l'ancien domicile de Bella Pochez.

Le cortège se rendra à pied devant le dispensaire situé rue Dunant, pour commémorer les deux autres pavés en mémoire du couple Light.