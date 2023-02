Cyclisme. Le premier Tour de Normandie féminin attire de grands noms ! 

Il faut croire que stopper l'édition masculine pour se concentrer sur le cyclisme féminin aura été un pari payant. En tout cas sur le papier. Le Tour de Normandie version féminine vient de dévoiler son plateau, et il est très prometteur.

En tout, 32 nations seront représentées parmi les coureuses, ainsi que les cinq continents. Quatre équipes faisant partie du gratin mondial seront présentes : Canyon//Sram Racing, EF Education – Tibco – SVB, Human Powered Health, ainsi que les Françaises de FDJ-Suez. Douze équipes ayant concouru lors du Tour de France femmes pédaleront en Normandie.

"Ces équipes montrent que le Tour de Normandie féminin attire alors qu'il n'a pas encore eu lieu. Nous avons sûrement une bonne réputation", a sourit Arnaud Anquetil, président du comité d'organisation.

Les 22 équipes présentes sont de renom...Et viennent d'un peu partout ! - Tour de Normandie

Une marraine d'exception

Audrey Cordon-Ragot, championne de France dames en titre, sera la marraine de cette toute première édition. Mais pas seulement, elle participera également à la course et aura à cœur de briller. La Normande Gladys Verhulst, vice-championne de France et native de Grand-Quevilly sera aussi de la fête.

Pour rappel, le Tour de Normandie s'élancera d'Argentan le 17 mars direction Bagnoles de l'Orne, avec un bocage ornais propice au spectacle. Cap ensuite sur le Cotentin pour une étape très cabossée entre La Haye et Flamanville, où le vent pourrait jouer les trouble-fêtes. Clap de fin à Caen depuis Saint-Pierre-en-Auge, peut-être l'étape la plus facile, du moins sur le profil, car la plaine caennaise sait aussi être venteuse.