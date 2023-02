Caen. "Petites", premier film pour la réalisatrice caennaise Julie Lerat-Gersant

Les deux avant-premières organisées au Lux, à Caen, avaient fait un carton. Déjà salué par les festivals, nul doute que le film Petites qui sort à l'écran ce mercredi 22 février va susciter un engouement de la part des Normands. Il s'agit du premier film de Julie Lerat-Gersant, comédienne et dramaturge caennaise. Si elle est plutôt connue pour être sur scène, cette fois, elle passe derrière la caméra.

Tourné en Normandie

L'idée est née en 2018, avec son compagnon François Roy, quelques années après avoir mené des actions culturelles dans un centre maternel de Caen, en parallèle de ses spectacles. "J'ai donné des cours d'écriture là-bas. J'avais été frappée par ce mélange entre l'adolescence et les responsabilités parentales, raconte la néo-réalisatrice. Quand j'ai eu l'idée d'écrire une première fiction pour le cinéma, cet endroit est revenu comme une évidence." C'est ainsi que l'histoire de Petites voit le jour. Parmi les actrices, on reconnaît Romane Bohringer, qui tient le rôle d'une éducatrice qui accueille Camille, une adolescente de 16 ans, enceinte et placée dans un foyer pour jeunes mamans. "Camille n'a pas les mots. Dans cette histoire, il me semblait plus juste de le raconter au cinéma plutôt qu'au théâtre", poursuit la réalisatrice de 39 ans. Et alors, le cinéma est-il si différent du théâtre ? "Ce n'est pas facile de monter un premier film, avoue-t-elle, pleine de sincérité. J'ai travaillé avec les actrices comme au théâtre, sans tricher, sans séduction."

De toute évidence, les scènes de cette Normande pure souche ont été tournées uniquement dans la région, à Caen, Bayeux, Saint-Aubin-sur-Mer, Merville-Franceville ou encore à Cherbourg, dans la Manche. On y voit par exemple Camille en rollers sur la voie verte le long du Canal de Caen. Quant à la Bande officielle, Julie Lerat-Gerant a travaillé avec Superpoze, un artiste caennais, comptant même sur un passage d'Orelsan. La réalisatrice ne se fait pas prier pour raconter tout un tas d'anecdotes. Par exemple, ce dernier jour de tournage à Cherbourg, sur la jetée. "On était à l'hôtel, on regardait la météo au petit-déjeuner. Il pleuvait sur toute la France sauf le Cotentin !" Fenêtre de tir incroyable. Pour une fois, la météo normande avait été clémente. Il y a aussi cette scène tournée avec les enfants. "La petite fille qui joue Diana dans le film ne faisait que de répéter le mot 'action'. Pour lancer la caméra, les techniciens criaient banane !", sourit la cheffe d'orchestre. Sortie grandie "d'une merveilleuse expérience", Julie n'est pas au bout de ses surprises. Si bien que les idées fusent déjà pour la réalisation de son deuxième long-métrage. L'heure est à l'écriture du scénario…

Pratique. Julie Lerat-Gersant et son conjoint Francis Roy préparent une tournée dans toute la région. Ils présenteront le film le 5 mars à Aunay-sur-Odon, le 7 mars à Vire, le 8 mars à Sées (Orne), le 9 mars à Cherbourg, ainsi que le 10 mars à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et Villedieu-les-Poêles (Manche).