Nord-Cotentin. Avec Catherine Paul, toute la mer dans un savon

Cherbourgeoise depuis 20 ans, Catherine Paul a créé sa marque de savons écologiques, à base d'eau de mer et saponifiés à froid : Rêves d'Embruns. "Je faisais mes savons moi-même à la maison, explique-t-elle. J'avais de bons retours de mes amis et de mes proches. Alors, comme j'avais envie d'un métier artisanal, je me suis lancée !" Salariée du Comité régional des pêches pour la gestion des ressources marines, Catherine Paul a décidé de passer à mi-temps il y a deux ans. Elle installe son atelier rue du Port à Cherbourg et développe une gamme de savons fabriqués avec un maximum de matières locales. "J'aime tant la mer qu'il était logique d'inventer des savons biodégradables et d'utiliser ses trésors dans la fabrication."

La saponification à froid

Catherine se forme à la technique de saponification à froid, qui "permet d'obtenir un savon avec une glycérine naturelle, bénéfique pour l'hydratation de la peau", précise-t-elle. Les savons classiques saponifiés à chaud ont souvent une glycérine synthétique faite à partir de pétrole, ou même être d'origine animale. La saponification à froid est très ancienne et repose sur une réaction chimique des huiles et de la soude. Cette réaction est exothermique : le mélange se fait à température ambiante mais la pâte obtenue chauffe. Le petit secret de Catherine est de mixer d'abord la soude avec une solution d'eau de mer provenant de nos côtes. "Pour les corps gras, explique-t-elle, je choisis des huiles végétales bio produites au plus près d'ici. L'huile de colza est d'Isigny-sur-Mer [Calvados, ndlr]. Je travaille aussi des beurres de cacao ou de karité." Les huiles essentielles bio viennent parfumer la préparation qui, une fois bien mélangée, est coulée dans un moule. "Ensuite, il y a une période de séchage de quatre semaines, pendant laquelle de l'eau va s'évaporer. Puis je découpe des savons de 50, 100 ou 250 grammes."

Des savons bons pour la peau

"Mes clients aiment beaucoup mes savons car ils respectent leur peau, constate Catherine. Le savon 100 soucis, à base de calendula et des soucis de mon jardin, est parfait pour les peaux atopiques par exemple." Ainsi, même les femmes enceintes et les enfants trouvent leur bonheur chez Catherine, grâce à une gamme sans huiles essentielles.

Pratique. Retrouvez les savons Rêve d'embruns dans plusieurs commerces du Cotentin (liste sur savons-du-cotentin.fr) ou commandez en ligne. Catherine Paul vous accueille au 12 rue du Port tous les samedis, de 10 à 12 heures.